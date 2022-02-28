المريخ يرد عبر في الجول على أنباء "مواجهة الأهلي في جنوب إفريقيا"

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 13:14

كتب : بسام أبو بكر

المريخ × الهلال

نفى حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني، أن يكون قد قرر نقل مواجهة فريقه ضد الأهلي والمؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، إلى جنوب إفريقيا.

وقال مصطفى لـ FilGoal.com: "مباراة المريخ ضد الأهلي ستقام في القاهرة ولا صحة لنقلها إلى جنوب إفريقيا".

وشدد مصطفى "المنافسة في المجموعة صعبة مع الأهلي، والمجموعة معقدة جدا".

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تلقى الأهلي الهزيمة الأولى له في بطولة دوري أبطال إفريقيا منذ 13 مباراة، وخسر أمام صندوانز الجنوب إفريقي بهدف دون رد في الجولة الثالثة لمجموعات البطولة.

ورفع صنداونز رصيده إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة، وتوقف رصيد الأهلي عند نقطة واحدة في المركز الثالث بالتساوي مع الهلال السوداني صاحب المركز الرابع.

ويظل المريخ السوداني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويلتقي الأهلي بالمريخ يوم السبت المقبل في القاهرة، فيما يقام اللقاء الخاص بالمريخ على استاد السلام يوم 18 مارس.

المريخ الأهلي الهلال صنداونز في إفريقيا
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