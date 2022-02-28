برونو: نريد الفوز بدربي مانشستر بأي ثمن

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 12:14

كتب : FilGoal

يونايتد - سيتي

أوضح برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد أن فريقه سيسعى للفوز أمام مانشستر سيتي في دربي المدينة الأسبوع المقبل بأي شكل.

قمة الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي ستجمع الفريقين في ملعب الاتحاد يوم الأحد.

وقال برونو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الآن ليس الوقت المناسب للبدء في التفكير في عدد النقاط التي يجب أن نحصل عليها الآن أو عدد النقاط التي يجب أن نحصل عليها في نهاية الموسم".

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وأضاف "علينا فقط أن نتطلع إلى المباراة التالية، والفوز بها والحصول على الثلاث نقاط".

يونايتد انتصر بـ5 من آخر 7 مواجهات جمعته بجاره على ملعب الاتحاد.

وتابع "إنها واحدة من تلك المباريات التي نعرف جيدا ما تعنيه للمدينة والمشجعين وللنادي ولأنفسنا".

وأتم النجم البرتغالي "إنها مباراة نريد الفوز بها بأي ثمن".

ويحتل سيتي صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط عن ليفربول الذي لعب مباراة أقل.

فيما يحتل يونايتد المركز الرابع بـ47 نقطة ولكن مركزه قد يصبح في مهب الريح حيث يليه أرسنال الذي لعب 3 مباريات أقل.

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