تقييم صلاح أمام تشيلسي من الصحف الإنجليزية

لعب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر المباراة الخامسة التي تمتد لـ120 دقيقة خلال الشهر الأخير، لكن هذه المرة في إنجلترا، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في نهائي كأس رابطة المحترفين أمام تشيلسي وتوج باللقب بعد ركلات ترجيح ماراثونية.

وكان صلاح قد لعب 4 مباريات مع منتخب مصر امتدت للأشواط الإضافية خلال كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالكاميرون.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام تشيلسي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.8 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان الحارس كويفين كيليهير، فوصل متوسط تقييمه لـ8.1 درجة من عشرة.

وتوقف لاعب المقاولون العرب عن التسجيل بعد هز الشباك في 3 مباريات متتالية.

سجل صلاح 27 هدفا خلال 32 مباراة لعبها هذا الموسم، 19 في الدوري كهداف للمسابقة، و8 في دوري أبطال أوروبا.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 235 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 152 هدفا وأرسل 57 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وأخيرا كأس رابطة المحترفين.