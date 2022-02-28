المصري في أمان.. تقرير مغربي: الطاوسي يقترب من تدريب الرجاء

قال تقرير مغربي إن رشيد الطاوسي سيكون المدرب الجديد لفريق الرجاء، خلفا للبلجيكي مارك فيلموتس.

وأوضح تقرير موقع "هيسبريس" أن المكتب المسير لنادي الرجاء، قد وصل لاتفاق مع الطاوسي.

وتعد تلك الأنباء هامة لفريق المصري البورسعيدي، الذي كان مدربه معين الشعباني مرشحا بقوة لتولي المنصب.

وأعلن الرجاء المغربي في وقت سابق رحيل مدربه مارك فيلموتس بعد 10 مباريات فقط، حقق خلالهم الفوز في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراتين وتعادل في أربع مباريات.

وأشرف معين الشعباني على تدريب المصري في 17 مباراة، حقق خلالها 6 انتصارات و8 تعادلات وتلقى 3 هزائم.

وحصد المصري 4 نقاط من 3 مباريات من دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية من تعادل مع القطن الكاميروني وفوز على مازيمبي الكونغولي الديمقراطي وخسارة من أوتوهو الكونغولي.

ويتواجد المصري في المركز الخامس للدوري المصري برصيد 15 نقطة من 10 مباريات.