مرتضى: أدعو حامل كرات الوداد وأسرته لزيارة مصر.. وطلبنا حضور 60 ألف مشجع لمباراتي إفريقيا

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 00:59

كتب : FilGoal

شيكابالا وحامل كرات نادي الوداد المغربي

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الدعوة لحامل كرات نادي الوداد المغربي لزيارة مصر.

وقال مرتضى عبر قناة الحدث اليوم: "أدعو الشاب حامل الكرات في نادي الوداد المغربي وأسرته لزيارة مصر على نفقتي الخاصة لمدة أسبوع".

وأضاف "شعب مصر يرفض أي تصرف فردي به إساءة لمصر".

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وأكمل "سأتواصل مع سفير المغرب في مصر من أجل التجهيز لزيارة هذا الشاب وأسرته إلى مصر لمعرفة الشعب المصري على حقيقته والاعتذار له عما حدث خلال مباراة الزمالك والوداد".

وأتم تصريحاته "طلبنا حضور 60 ألف مشجع خلال مباراتي الزمالك ضد الوداد المغربي وساجرادا الأنجولي".

وقرر مرتضي منصور رئيس الزمالك استبعاد كل من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وجاء قرار رئيس النادي بسبب سوء السلوك من الثنائي تجاه حامل كرات نادي الوداد المغربي، حسب وصفه في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وخسر الزمالك أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الوداد الزمالك مرتضى منصور دوري أبطال إفريقيا
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