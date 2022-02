احتفالا بالموسم الأخير لمسلسل "بيكي بلايندرز".. برمنجهام يعود إلى اسمه القديم

قرر نادي برمنجهام سيتي العودة إلى اسمه القديم "سمول هيث ألايانس" وذلك احتفالا بالموسم الأخير للمسلسل البريطاني الشهير "بيكي بلايندرز".

جاء ذلك في دعايته لمباراة الفريق ضد هدرسفيلد في دوري الدرجة الثانية "تشامبيونشيب"، حيث تزين باسمه القديم وجعل طاقم الفريق يرتدي القبعات القديمة.

كما خرج لاعبو الفريق تصاحبهم أغنية "ريد رايت هاند" الشهيرة لـ "نيك كيف" و"ذا باد سيدز"، وهي أغنية بداية المسلسل.

Small Heath Alliance v Who? Entered to tune of #peakyblinders following #peakypremiere @BCFC @SkySports @SkySportsNews pic.twitter.com/LUBQVE4A89

ويرجع الطراز الحالي إلى عشرينيات القرن الماضي، وهي فترة أحداث المسلسل، وتعتبر منطقة "سمول هيث" عنصرا مهما في أحداثه.

واستعار النادي في بيانه عبارة "بأمر بيكي بلايندرز" الشهيرة من المسلسل، معلنا عن فترة العودة إلى الجذور تزامنا مع الموسم الأخير.

Birmingham City have reverted to their original name of Small Heath Alliance for their game against Huddersfield today 🔵#BCFC | #PeakyBlinders

pic.twitter.com/Q1UWxORuWa