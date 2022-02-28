احتفالا بالموسم الأخير لمسلسل "بيكي بلايندرز".. برمنجهام يعود إلى اسمه القديم

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 00:15

كتب : FilGoal

جماهير برمنجهام ومسلسل بيكي بلايندرز

قرر نادي برمنجهام سيتي العودة إلى اسمه القديم "سمول هيث ألايانس" وذلك احتفالا بالموسم الأخير للمسلسل البريطاني الشهير "بيكي بلايندرز".

جاء ذلك في دعايته لمباراة الفريق ضد هدرسفيلد في دوري الدرجة الثانية "تشامبيونشيب"، حيث تزين باسمه القديم وجعل طاقم الفريق يرتدي القبعات القديمة.

كما خرج لاعبو الفريق تصاحبهم أغنية "ريد رايت هاند" الشهيرة لـ "نيك كيف" و"ذا باد سيدز"، وهي أغنية بداية المسلسل.

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ويرجع الطراز الحالي إلى عشرينيات القرن الماضي، وهي فترة أحداث المسلسل، وتعتبر منطقة "سمول هيث" عنصرا مهما في أحداثه.

واستعار النادي في بيانه عبارة "بأمر بيكي بلايندرز" الشهيرة من المسلسل، معلنا عن فترة العودة إلى الجذور تزامنا مع الموسم الأخير.

وكان "سمول هيث ألايانس" هو الاسم الأصلي للنادي حين تأسس عام 1875، قبل تغييره إلى "سمول هيث" في 188، وصولا إلى "نادي برمنجهام لكرة القدم" عام 1905.

يذكر أن الاحتفالية لم تأتِ بالنتيجة المرجوة، حيث فاز هدرسفيلد على مضيفه برمنجهام بهدفين دون رد.

بيكي بلايندرز سمول هيث ألايانس برمنجهام
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