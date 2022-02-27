توخيل: لهذا أشركت كيبا.. وبيان أبراموفيتش لن يؤثر علينا

الأحد، 27 فبراير 2022 - 23:16

كتب : FilGoal

توخيل

أبدى توماس توخيل مدرب تشيلسي إعجابه بالمباراة التي خاضها أمام ليفربول رغم خسارة نهائي كأس الرابطة بركلات الترجيح 11-10.

وقال توخيل في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "كرة القدم يكنها أن تصبح لعبة رائعة، وهذه المباراة كانت رائعة وبالتالي لا قلق ولا ندم".

وأضاف "قدمنا كل شيء وكانت مباراة عظيمة. الهدف الملغي لروميلو لوكاكو كان قرارا صعبا. هناك شعور سيئ حول هذا القرار".

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وأوضح "نحتاج لبعض الحظ. سجلنا 3 مرات وكان لنا فرص كبيرة، وكان لهم أيضا فرص كبيرة. أعتقد أن التعادل كان النتيجة العادلة".

وشارك الحارس كيبا أريزابالاجا للعب ركلات الترجيح، ولكنه عجز عن التصدي لأي ركلة، وكانت ركلته هي الوحيدة الضائعة ليخسر تشيلسي الكأس.

وعن ذلك قال توخيل: "فعلناها من قبل مع كيبا فهو أفضل بعض الشيء في التصدي لركلات الترجيح ولذلك اتخذت هذا القرار".

وتابع "ليس من المعتاد أن يضطر جميع اللاعبين للتسديد. تسرع بعض الشيء في ركلته".

وواصل عن قراره "أحيانا تنقلب هذه الأشياء عليك ولكنك تفعلها حين تحتاج إلى فعلها، وليس بعد أن يحكم عليك الناس".

وأخيرا عن تغير وضع النادي بعد بيان المالك رومان أبراموفيتش أمس اختتم توخيل "أشعر بالثقة على المستوى اليومي. طريقة تعاملنا مع الأمور لن تتغير".

وكان المالك الروسي قد أعلن تسليم إدارة تشيلسي لمؤسسة النادي في ظل الظروف الراهنة والعقوبات التي تواجهها روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

تشيلسي توماس توخيل كيبا كأس الرابطة ليفربول
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