الكونفدرالية - أهلي طرابلس يواصل مطاردة بيراميدز.. نهضة بركان يفوز وأورلاندو يضرب بسداسية

الأحد، 27 فبراير 2022 - 22:54

كتب : FilGoal

بيراميدز × أهلي طرابلس - الكونفدرالية

سحق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي مضيفه رويال ليوباردز الإسواتيني بستة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء ذلك رغم تقدم رويال ليوباردز 2-0 بهدفي موانديلي مابيليسا وثابيسو موكينكواني في الدقيقتين 5 و7.

تقليص الفارق بدأ بواسطة ماتشاوي دلاميني بهدف عكسي في الدقيقة 20، وفي الدقيقة 37 سجل بانديل شاندو هدف التعادل، ليتقدم كوامي بريبرا في الدقيقة 45.

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وفي الشوط الثاني اكتسح أورلاندو بأهداف هابي جيلي في الدقيقة 57 وكابيلو دلاميني في الدقيقة 60 وتيرينس دزفوكامانجا في الدقيقة 80.

وفي توقيت سابق تعادل شبيبة الساورة الجزائري مع مضيفه الاتحاد الليبي بهدف نظيف، حيث تقدم محمد زوبيا في الدقيقة 22، بينما تعادل محمد أمين عويس في الدقيقة 30.

بذلك يتصدر أورلاندو بايرتس المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه الساورة والاتحاد بـ4 نقاط، ويتذيل ليوباردز المجموعة بلا نقاط، حيث يملك الاتحاد وليوباردز مباراة مؤجلة.

على الناحية الأخرى تغلب نهضة بركان المغربي على ضيفه سيمبا التنزاني بهدفين دون رد، سجلهما أداما با في الدقيقة 32 وشرقي البحري في الدقيقة 41.

كما تغلب جيندارميري النيجري على ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري بهدفين دون رد، سجلهما جبولي ويلفريد في الدقيقة 63 وفيكتوريان أديبايور في الدقيقة 90.

بذلك يتصدر نهضة بركان المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، يليه سيمبا ثم جيندارميري بـ4 نقاط، ويتذيل أسيك المجموعة بـ3 نقاط.

وأخيرا في المجموعة الأولى التي تضم بيراميدز، تغلب أهلي طرابلس الليبي على ضيفه زاناكو الزامبي بهدفين دون رد، سجلهما أحمد كمال التربي في الدقيقة 80 ومحمد المنير في الدقيقة 85.

بذلك يحتل أهلي طرابلس المركز الثاني بـ6 نقاط وراء بيراميدز صاحب العلامة الكاملة (9 نقاط) فيما يتذيل زاناكو المجموعة بلا نقاط خلف الصفاقسي الثالث بـ3 نقاط.

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