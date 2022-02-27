علي جبر: سعيد بالتسجيل.. والفوز سيساعدنا في الكونفدرالية والدوري

الأحد، 27 فبراير 2022 - 21:43

كتب : FilGoal

هدف علي جبر في مرمى الصفاقسي

شدد علي جبر لاعب بيراميدز على سعادته بالهدف الذي سجله في مرمى الصفاقسي بسبب أهميته للفترة المقبلة في الموسم.

وحقق بيراميدز فوزا قاتلا على الصفاقسي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل علي جبر هدف بيراميدز الوحيد برأسية في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

أخبار متعلقة
4 أهداف ملغية و7 فرص مؤكدة و22 ركلة ترجيح.. كيبا يهدي ليفربول كأس الرابطة إنجلترا تعلن مقاطعة روسيا كرويا.. وأزمة في بطولة أوروبا للسيدات إيهاب جلال: الفوز على الصفاقسي يمنحنا راحة في المباريات المقبلة بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من المغرب بعد مواجهة الوداد

وقال جبر في تصريحات عقب المباراة: "سعيد لكوني صاحب هدف الفوز القاتل في اللحظات الأخيرة، والهدف جاء في توقيت صعب ومنح النادي 3 نقاط مهمة".

واستمر "الانتصار يجعل الفريق يلعب بشكل أكثر راحة في مشوار البطولة وكذلك في الدوري الممتاز".

وتابع "الصفاقسي فريق قوي ويمتلك لاعبين مميزين وأصحاب خبرات في البطولات القارية وكنت أسعى عند خروجي في الكرة الاخيرة أن أحقق المطلوب مني وأسجل كثيرا على تسجيل الأهداف وهو ما حدث".

بذلك الفوز ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة الأولى محققا العلامة الكاملة بالفوز في ثلاث مباريات متتالية، بينما توقف رصيد الصفاقسي عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.

علي جبر بيراميدز الصفاقسي
نرشح لكم
إيهاب جلال: الفوز على الصفاقسي يمنحنا راحة في المباريات المقبلة رمضان صبحي: كنا أفضل من الصفاقسي.. وهذا ما قاله لنا إيهاب جلال الكونفدرالية - بهدف في الـ+90.. بيراميدز يفوز على الصفاقسي ويحافظ على العلامة الكاملة الكونفدرالية - رصاصة قاتلة.. رأسية تكلف المصري الخسارة أمام أوتوهو انتهت في الكونفدرالية - أوتوهو (1) - (0) المصري.. هدف قاتل انتهت في الكونفدرالية - بيراميدز(1)-(0) الصفاقسي.. فوز قاتل لبيراميدز تشكيل بيراميدز - رمضان وفاجري يقودان الهجوم لمواجهة الصفاقسي الكونفدرالية - مازيمبي يُسقط القطن بصعوبة ويتصدر مجموعة المصري
أخر الأخبار
عصام عبد الفتاح لـ في الجول: قدمت أسماء لجنة الحكام وسنبدأ في خطة تطوير التحكيم المصري دقيقة | الدوري المصري
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.. مروان حمدي في الصدارة ويلاحقه 12 لاعبا 24 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إسبانيا - برشلونة(0)-(0) بلباو.. سيمون يتألق 47 دقيقة | الدوري الإسباني
فيفا يجرد روسيا من اسمها وملاعبها وعلمها ويهددها بالاستبعاد 48 دقيقة | تصفيات كأس العالم
استعدادا لاستئناف الدوري.. بيراميدز يواجه تليفونات بني سويف وديا 52 دقيقة | الدوري المصري
سطر جديد في مجد محمد صلاح الأوروبي بلقب ثامن 52 دقيقة | المحترفون
علي جبر: سعيد بالتسجيل.. والفوز سيساعدنا في الكونفدرالية والدوري 53 دقيقة | الكونفدرالية
4 أهداف ملغية و7 فرص مؤكدة و22 ركلة ترجيح.. كيبا يهدي ليفربول كأس الرابطة ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تصعب موقف الأحمر 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد