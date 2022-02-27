علي جبر: سعيد بالتسجيل.. والفوز سيساعدنا في الكونفدرالية والدوري

شدد علي جبر لاعب بيراميدز على سعادته بالهدف الذي سجله في مرمى الصفاقسي بسبب أهميته للفترة المقبلة في الموسم.

وحقق بيراميدز فوزا قاتلا على الصفاقسي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل علي جبر هدف بيراميدز الوحيد برأسية في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وقال جبر في تصريحات عقب المباراة: "سعيد لكوني صاحب هدف الفوز القاتل في اللحظات الأخيرة، والهدف جاء في توقيت صعب ومنح النادي 3 نقاط مهمة".

واستمر "الانتصار يجعل الفريق يلعب بشكل أكثر راحة في مشوار البطولة وكذلك في الدوري الممتاز".

وتابع "الصفاقسي فريق قوي ويمتلك لاعبين مميزين وأصحاب خبرات في البطولات القارية وكنت أسعى عند خروجي في الكرة الاخيرة أن أحقق المطلوب مني وأسجل كثيرا على تسجيل الأهداف وهو ما حدث".

بذلك الفوز ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة الأولى محققا العلامة الكاملة بالفوز في ثلاث مباريات متتالية، بينما توقف رصيد الصفاقسي عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.