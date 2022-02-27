إنجلترا تعلن مقاطعة روسيا كرويا.. وأزمة في بطولة أوروبا للسيدات

قررت إنجلترا مقاطعة كل مباريات كرة القدم ضد روسيا بناء على ما وصفته بـ "الفظائع التي ارتكبتها القيادة الروسية"، على خلفية الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيانه: "تضامنا مع أوكرانيا ولإدانة الفظائع التي ترتكبها القيادة الروسية، يؤكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أننا لن نلعب ضد روسيا في أي مباراة دولية خلال المستقبل القريب".

وأوضح "هذا يتضمن أي مباراة محتملة سواء للفريق الأول أو الفئات العمرية".

وبينما لا يملك المنتخب الأول بقيادة جاريث ساوثجيت أي مباراة محتملة ضد روسيا على الأقل حتى إجراء قرعة كأس العالم 2022، وذلك إذا تأهل منتخب روسيا من الأصل، تبدأ المشكلة في بطولة أوروبا للكرة النسائية.

وتقام هذه البطولة في إنجلترا خلال الصيف، ويتواجد المنتخب الإنجليزي في المجموعة الأولى، بينما يتواجد نظيره الروسي في الثالثة، وبالتالي يمكنهما الالتقاء في ربع النهائي.

يذكر أن منتخب بولندا للرجال رفض مواجهة روسيا في ملحق تصفيات كأس العالم 2022، كما رفض منتخب السويد المواجهة المحتملة مع نفس الطرف، والآن يطالب اتحاد الكرة الفرنسي بحرمان الروس من المشاركة في المونديال.