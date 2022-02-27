إيهاب جلال: الفوز على الصفاقسي يمنحنا راحة في المباريات المقبلة

عبر إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالانتصار الذي حققه على حساب الصفاقسي التونسي بهدف دون مقابل في بطولة الكونفدرالية.

وفاز بيراميدز على الصفاقسي في الجولة الثالثة لمجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد إيهاب جلال أن الفوز يضع الفريق في الصدارة بفارق مريح عن أقرب المنافسين، موضحا أنه انتصار مهم للغاية وفي توقيت صعب والفريق كان بإمكانه تحقيق الفوز بعدد كبير من الأهداف.

وشدد على أن الفريق يقدم مواجهات قوية ولم يكن هناك رغبة من جانبه في التغيير لمجرد التغيير وكان راضيا تماما عن الأداء وحتى إن لم يحقق الفريق الفوز فلن يكن هناك من جانبه أي رد فعلي سلبي تجاه الأداء.

وأشار إلى أنه أخرج فاجري لاكاي بسبب الإجهاد الواضح عليه مع ضعط المباريات ودفع بالمهاجم محمود وادي بسبب طوله وقدرته على استغلال العرضيات من الطرفين.

وشدد على أن الفوز يمنح الفريق فرصة للتعامل مع اللقاءات المقبلة في الدوري وإفريقيا براحة كبيرة، وبالتالي فرصة لمنح راحة لبعض العناصر والتدوير لتفادي الإجهاد الكبير، مشددا على أن بيراميدز هدفه الفوز في كل مبارياته سواء محليا أو قاريا بأي شكل من الأشكال.

وأشاد بالثنائي رمضان صبحي وإبراهيم عادل مؤكدا على أنهما يقدمان مباريات هامة للغاية وقادران على اللعب في صفوف المنتخب في التشكيل الأساسي خلال مباراتي السنغال في المرحلة الحاسمة من تصفيات التأهيل لمونديال قطر.