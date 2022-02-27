طارق حامد: إصابتي صعبة ومعقدة.. أحاول العودة في أسرع وقت

وجه طارق حامد لاعب الزمالك رسالة لجماهير فريقه بشأن إصابته وغيابه عن الملاعب في الفترة الماضية.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

وكتب طارق حامد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "أحب توضيح تفاصيل إصابتي لجمهور الزمالك".

وأضاف "الوصف الدقيق لإصابتي هو right knee posterolateral corner injury وهي للأسف إصابة صعبة جدا ومعقدة".

وأكمل "أنا حاليا في مرحلة التأهيل، وفي الوضع الطبيعي لا أحب الحديث وأركز فقط في الملعب، ولكن من حق جماهير الزمالك علي أن أوضح لهم".

وأتم تصريحاته "أفعل كل ما في وسعي للعودة للملاعب في أسرع وقت".

وخاض طارق حامد تسع مباريات هذا الموسم بينهم سبعة في الدوري المصري واثنين في دوري أبطال إفريقيا.

وتوج حامد صاحب الـ 33 عاما بلقبي دوري مع الزمالك، و4 ألقاب كأس مصر ولقبي سوبر محلي، بجانب لقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

وغاب طارق حامد عن مباريات الزمالك الثلاثة في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر يوم الأربعاء المقبل في الجولة العاشرة من الدوري المصري.