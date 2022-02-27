رمضان صبحي: كنا أفضل من الصفاقسي.. وهذا ما قاله لنا إيهاب جلال

أبدى رمضان صبحي نجم بيراميدز سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الصفاقسي التونسي بهدف دون رد.

وقال صبحي عقب المباراة: "الانتصار كان مهما للغاية، حيث منح الفريق ٣ نقاط غالية وابتعدنا في الصدارة برصيد ٩ نقاط".

وأضاف "كنا الأفضل في كل شيء وسيطرنا على مجريات اللعب طوال اللقاء".

وأوضح "أضعنا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتحقيق فوز كبير على حساب الفريق التونسي المحترم صاحب الخبرات الكبيرة في البطولات القارية".

وتابع رمضان "المدرب إيهاب جلال طالب اللاعبين بالهدوء والتركيز وعدم التسرع حتى يأتي الهدف، وهو ما تحقق وحصد الفريق ٣ نقاط غالية في مشوار دور المجموعات".

ورفع بيراميدز رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات في صدارة المجموعة التي تضم الصفاقسي وأهلي طرابلس وزاناكو الزامبي.