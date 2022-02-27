الكونفدرالية - بهدف في الـ +90.. بيراميدز يفوز على الصفاقسي ويحافظ على العلامة الكاملة

الأحد، 27 فبراير 2022 - 20:08

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - بيراميدز X الصفاقسي

حقق بيراميدز فوزا قاتلا على الصفاقسي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل هدف بيراميدز الوحيد في الوقت القاتل علي جبر.

التشكيل

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بدأ بيراميدز المباراة بثلاثي هجومي تحت المهاجم الصريح وهم إبراهيم عادل، وعبد الله السعيد، ورمضان صبحي.

وشهدت المباراة حضور الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش.

بذلك الفوز ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة الأولى محققا العلامة الكاملة بالفوز في ثلاث مباريات متتالية، بينما توقف رصيد الصفاقسي عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.

أحداث المباراة

كاد بيراميدز أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق إبراهيم عادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة جاءت بجانب المرمى بمسافة قصيرة.

وفي الدقيقة الـ 17 كاد فاجري أن يسجل الهدف الأول لبيراميدز ولكن مدافع الصفاقسي أخرج الكرة من على خط المرمى.

وتصدى الحارس أيمن دحمان لتسديدة قوية من محمود نبيل دونجا في الدقيقة الـ 41.

وفي الشوط الثاني سيطر بيراميدز على مجريات المباراة ولكن بدون تشكيل خطورة على المرمى.

وفي الدقيقة الـ 78 كاد أن يسجل فاجري من جديد برأسية ولكنها علت المرمى بعد ركلة ركنية نفذها أحمد فتحي.

وسجل علي جبر هدف الفوز القاتل لبيراميدز في الدقيقة الـ 93 برأسية رائعة بعد ركلة ركنية نفذها عبد الله السعيد بشكل رائع على القائم البعيد.

بيراميدز الصفاقسي كأس الكونفدرالية الإفريقية
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