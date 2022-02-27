الكونفدرالية - رصاصة قاتلة.. رأسية تكلف المصري الخسارة أمام أوتوهو

الأحد، 27 فبراير 2022 - 19:57

كتب : FilGoal

جريندو - المصري - القطن الكاميروني - الكونفدرالية

خسر المصري على يد مضيفه أوتوهو الكونغولي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

سجل رولاند أوكوري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86.

بذلك يتراجع المصري إلى المركز الثالث في المجموعة الثالثة بـ4 نقاط، بفارق المواجهات عن أوتوهو الذي تقدم إلى المركز الثاني، فيما يتصدر مازيمبي المجموعة بـ6 نقاط، ويتذيلها القطن الكاميروني بنقطتين.

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الشوط الأول

سيطر التحفظ على الأجواء كعادة المواجهات القارية في الخارج، إلا أن أوتوهو تمكن من التهديد مبكرا بركلة حرة سددها ديميتري بيسكي في الدقيقة الرابعة من ركلة حرة ولكن نجح أحمد مسعود في التصدي.

وفي الدقيقة 12 انفرد عمرو مرعي ولكن تأخر في التسديد ليمسك الحارس بالكرة، فيما حاول أحمد حمودي في الدقيقة 16 ولكن مرت تسديدته بجوار القائم.

وسدد مامادو سيسيه في الدقيقة 27 ولكن ارتطمت الكرة بالشباك من الخارج في أخطر فرص أوتوهو خلال الشوط الأول.

خطورة بلا جدوى

سدد حمودي بعد تمريرة من جريندو في الدقيقة 53 ولكن ارتطمت الكرة بالدفاع، ليجري معين الشعباني مدرب المصري تبديله الأول بنزول حسن علي بدلا من حمودي.

وكاد المصري يتلقى الهدف الأول في الدقيقة 57 بعد خطأ فادح من هيثم العيوني في إبعاد الكرة، لتصل إلى جونيور موزيتا الذي مررها إلى كادر بيديمبو ليسدد الأخير بجوار القائم.

وأجرى الشعباني تبديله الثاني بنزول إلياس الجلاصي بدلا من محمد عنتر، فيما أتت أخطر فرص المصري بتسديدة ياسر حمد التي جاورت المرمى في الدقيقة 63.

مناوشات أخيرة وهدف قاتل

في الدقيقة 73 سدد جونيور موزيتا ولكن تصدى مسعود، فيما أجرى الشعباني تبديلين في الدقيقة 76 بنزول أوستن أموتو وإيزي إيميكا بدلا من عمرو مرعي وأحمد شديد قناوي.

حاول جونيور موزيتا مجددا في الدقيقة 77 فأتت الكرة بعيدا عن المرمى، ولكن في الدقيقة 87 أتى الهدف برأسية من البديل رولاند أوكوري في شباك مسعود.

بذلك يتراجع المصري إلى المركز الثالث في المجموعة الثالثة بـ4 نقاط، بفارق المواجهات عن أوتوهو الذي تقدم إلى المركز الثاني، فيما يتصدر مازيمبي المجموعة بـ6 نقاط، ويتذيلها القطن الكاميروني بنقطتين.

المصري أوتوهو الكونفدرالية
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