أجيري يرحل عن تدريب مونتيري
الأحد، 27 فبراير 2022 - 18:35
كتب : FilGoal
أعلن نادي مونتيري المكسيكي رحيل المدير الفني خافيير أجيري عن تدريب الفريق بشكل رسمي.
ووجه النادي المكسيكي الشكر لمدربه على الفترة التي قضاها معه.
وتلقى مونتيري هزيمة ضد سان لويس في الدوري المكسيكي أمس السبت بهدفين دون رد، لتكون آخر مباراة للمدرب خافيير أجيري مع الفريق.
ويحتل مونتيري المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري المكسيكي.
وخسر مونتيري أمام الأهلي في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية 2021 في أبو ظبي.
قبل أن يحصل على المركز الخامس في البطولة بعد الفوز على الجزيرة الإماراتي.
وكان أجيري المدرب الأسبق لمنتخب مصر حقق الفوز مع مونتيري ببطولة كأس الكونكاكاف التي أهلت الفريق لكأس العالم للأندية.
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