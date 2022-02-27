وست هام يشعل المنافسة على الصعود لدوري أبطال أوروبا بفوز صعب على ولفرهامبتون

الأحد، 27 فبراير 2022 - 17:55

كتب : FilGoal

وست هام يونايتد

حصد وست هام ثلاث نقاط هامة على حساب ولفرهامبتون في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي بعد الفوز بهدف دون رد.

وقرر برونو لاج مدرب ولفرهامبتون إبقاء آيت نوري وجواو موتينيو وراؤول خيمينيز وبودينسي على مقاعد البدلاء.

ودخل ديكلان رايس قائد وست هام ملعب المباراة مع قميص زميله في الفريق الأوكراني أندري يارمولينكو.

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هدف المباراة الوحيد سجله توماس سوتشيك في الدقيقة 59 بعد كرة عرضية من مايكل أنتونيو وتسديدة أرضية من داخل الست ياردات.

الفوز رفع رصيد وست هام للنقطة 75 في المركز الخامس من 27 مباراة بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.

وتوقف رصيد ولفرهامبتون عند 40 نقطة في المركز الثامن.

وست هام ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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