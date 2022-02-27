وست هام يشعل المنافسة على الصعود لدوري أبطال أوروبا بفوز صعب على ولفرهامبتون

حصد وست هام ثلاث نقاط هامة على حساب ولفرهامبتون في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي بعد الفوز بهدف دون رد.

وقرر برونو لاج مدرب ولفرهامبتون إبقاء آيت نوري وجواو موتينيو وراؤول خيمينيز وبودينسي على مقاعد البدلاء.

ودخل ديكلان رايس قائد وست هام ملعب المباراة مع قميص زميله في الفريق الأوكراني أندري يارمولينكو.

Declan Rice holds Andriy Yarmolenko's West Ham shirt before kick-off to show their support 🇺🇦 pic.twitter.com/sA38BDYFkl — Football Daily (@footballdaily) February 27, 2022

هدف المباراة الوحيد سجله توماس سوتشيك في الدقيقة 59 بعد كرة عرضية من مايكل أنتونيو وتسديدة أرضية من داخل الست ياردات.

الفوز رفع رصيد وست هام للنقطة 75 في المركز الخامس من 27 مباراة بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.

وتوقف رصيد ولفرهامبتون عند 40 نقطة في المركز الثامن.