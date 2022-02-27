انتهت في الكونفدرالية - أوتوهو (1) - (0) المصري.. هدف قاتل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أوتوهو الكونغولي ضد المصري ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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ق 86 هدف التقدم لأوتوهو.. رأسية من رولاند أوكوري تسكن شباك مسعود

ق 83 عرضية من الجلاصي يبعدها دفاع أوتوهو

ق 77 جونيور موزيتا يسدد ولكن بعيدا عن المرمى

ق 76 أوستن أموتو وإيزي إيميكا بدلا من عمرو مرعي وأحمد شديد قناوي

ق 73 جونيور موزيتا يسدد ولكن مسعود يتصدى

ق 63 أخطر فرص المصري تضيع بتسديدة ياسر حمد التي جاورت المرمى

ق 61 إلياس الجلاصي بدلا من محمد عنتر

ق 57 خطأ فادح من هيثم العيوني في إبعاد الكرة لتصل إلى جونيور موزيتا الذي مررها إلى كادر بيديمبو ليسدد الأخير بجوار القائم

ق 54 حسن علي بدلا من أحمد حمودي

ق 53 تمريرة من جريندو إلى حمودي وتسديدة الأخير تصطدم بالدفاع

ق 47 إنذار يناله عمرو موسى عقب تدخل عنيف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34 عرضية من حمودي يبعدها دفاع أوتوهو

ق 27 تسديدة من مامادو سيسيه تضرب الشباك من الخارج

ق 16 حمودي يسدد ولكن بجوار المرمى

ق 12 عمرو مرعي ينفرد ولكن يتأخر في التسديد والحارس يمسك بالكرة

ق 4 ديميتري بيسكي يسدد من ركلة حرة ولكن مسعود يتصدى

بداية المباراة