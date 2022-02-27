تشكيل بيراميدز - رمضان وفاجري يقودان الهجوم لمواجهة الصفاقسي

الأحد، 27 فبراير 2022 - 17:17

كتب : FilGoal

فاجري لاكاي - بيراميدز - زاناكو

أعلن إيهاب جلال مدرب بيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة الصفاقسي بعد قليل.

ويلعب بيراميدز مع الصفاقسي التونسي على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهد تشكيل بيراميدز وجود رمضان صبحي وإبراهيم عادل وعبد الله السعيد خلف فاجري لاكاي.

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وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

الوسط: محمود نبيل دونجا - وليد الكرتي

أمامهما: إبراهيم عادل - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

الهجوم: فاجري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أسامة جلال - عمر جابر - حسين السيد - إسلام عيسى - محمد صادق - بلاتي توريه - إريك تراوري - محمود وادي.

بينما جاء تشكيل الصفاقسي كالآتي

الحارس: أيمن دحمان

الدفاع: محمد بن علي - حسام دجدوج - محمد نصراوي - علاء غرام

الوسط: مالك رياح - وليد كروي - شدي حميمي

الهجوم: حسين علي - أيمن هرزي - فراس شواط

بيراميدز، الصفاقسي، كأس الكونفدرالية الإفريقية
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