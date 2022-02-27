تشكيل الدوري - مروان حمدي يقود هجوم سموحة.. وتغيير وحيد في صفوف المحلة

الأحد، 27 فبراير 2022 - 17:04

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة

أعلن أحمد سامي وعبد الحميد بسيوني تشكيل سموحة وغزل المحلة لمواجهة الفريقين في الجولة 11 من الدوري المصري.

ويتواجد سموحة في المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

بينما يحتل غزل المحلة المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.

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وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: أحمد جمال - رجب نبيل - أحمد حكم - خالد عبد الفتاح

خط الوسط: محمد كناريا - حليمو - مصطفى الخواجة

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي - مروان حمدي - صديق أوجولا

ويغيب عن صفوف سموحة كلا من محمد شكري وأحمد حمص للإصابة، أحمد رمضان بيكام للإيقاف، شريف رضا وحسين فيصل بقرار فني.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: إيهاب سمير - محمد فتح الله - معاذ الحناوي - هاني عادل

خط الوسط: أحمد النادري - حميد ماو - محمد السيد بازوكا

خط الهجوم: عبده يحيى - ماليك توريه - هشام عادل

ويغيب أحمد غنيم عن صفوف المحلة بقرار فني.

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