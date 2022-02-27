الكونفدرالية - مازيمبي يُسقط القطن بصعوبة ويتصدر مجموعة المصري

فاز مازيمبي بصعوبة على ضيفه القطن الكاميروني بهدف اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات للكونفدرالية.

وسجل جلودي ليكونزا هدف انتصار الفريق المنتمي للكونغو الديمقراطية في الدقيقة 86 لينهي صمود الضيوف الذين دافعوا بضراوة.

وارتقى مازيمبي لصدارة ترتيب المجموعة الثالثة رافعا رصيده إلى 6 نقاط مقابل 4 للمصري و2 للقطن ونقطة لأوتوهو.

واستعاد مازيمبي توازنه بعدما خسر في الجولة الماضية بهدفين دون رد في الإسكندرية أمام المصري.

وتلقى القطن خسارته الأولى بعدما تعادل في أول جولتين مع المصري وأوتوهو.

ويستضيف أوتوهو فريق المصري اليوم الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة المقبلة سيحل مازيمبي ضيفا على القطن.

بينما يستضيف المصري فريق أوتوهو.