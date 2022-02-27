تشكيل المصري - الجزار ومرعي وعنتر وحمودي يواجهون أوتوهو
الأحد، 27 فبراير 2022 - 16:43
كتب : FilGoal
أعلن المصري تشكيله لمباراة مضيفه أوتوهو الكونغولي اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات للكونفدرالية.
وجاء تشكيل المصري:
حارس المرمى: أحمد مسعود
الدفاع: أحمد شديد - هيثم العيوني - ياسر حمد - أسامة الجزار
وسط الملعب: فريد شوقي - عمرو موسى
أمامهما: محمد عنتر - أحمد حمودي - محمد عبد اللطيف "جريندو"
الهجوم: عمرو مرعي
وينطلق اللقاء الساعة 6 مساء وتنقله قناة beIN 4.
ويتصدر المصري ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط مقابل 3 لمازيمبي ونقطتين للقطن ونقطة لأوتوهو.
نرشح لكم
مباشر في الكونفدرالية - أوتوهو (0) - (0) المصري.. محاولة خطيرة من حمودي استراحة في الكونفدرالية - بيراميدز(0)-(0) الصفاقسي.. سيطرة زرقاء تشكيل بيراميدز - رمضان وفاجري يقودان الهجوم لمواجهة الصفاقسي الكونفدرالية - مازيمبي يُسقط القطن بصعوبة ويتصدر مجموعة المصري انتهت مجموعة المصري في الكونفدرالية - مازيمبي (1)(0) القطن مواعيد مباريات اليوم 27 فبراير 2022.. المصري وبيراميدز وبرشلونة ونهائي ليفربول ضد تشيلسي مؤتمر لاعب الصفاقسي: بيراميدز مثل أي مباراة.. والفرق المصرية تسير بنفس المستوى مؤتمر مدرب الصفاقسي: بيراميدز يزخر بالنجوم الدوليين.. ويجب علينا الفوز في القاهرة
أخر الأخبار
أجيري يرحل عن تدريب مونتيري 49 دقيقة | أمريكا