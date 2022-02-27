تشكيل المصري - الجزار ومرعي وعنتر وحمودي يواجهون أوتوهو

الأحد، 27 فبراير 2022 - 16:43

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بالهدف في مازيمبي

أعلن المصري تشكيله لمباراة مضيفه أوتوهو الكونغولي اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات للكونفدرالية.

وجاء تشكيل المصري:

حارس المرمى: أحمد مسعود

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الدفاع: أحمد شديد - هيثم العيوني - ياسر حمد - أسامة الجزار

وسط الملعب: فريد شوقي - عمرو موسى

أمامهما: محمد عنتر - أحمد حمودي - محمد عبد اللطيف "جريندو"

الهجوم: عمرو مرعي

وينطلق اللقاء الساعة 6 مساء وتنقله قناة beIN 4.

ويتصدر المصري ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط مقابل 3 لمازيمبي ونقطتين للقطن ونقطة لأوتوهو.

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