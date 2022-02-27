مدافع سيتي: علينا أن نفوز في كل مباراة من الآن وحتى نهاية الموسم

شدد جون ستونز مدافع مانشستر سيتي على رغبة فريقه في الفوز بكل المباريات المتبقية له في الموسم، من أجل ضمان حصد البطولات.

وانتصر سيتي على إيفرتون بهدف متأخر في الدوري الإنجليزي وحافظ على صدارة المسابقة.

وقال ستونز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "علينا أن نفوز في كل مباراة من الآن فصاعدا، في كل مسابقة نشارك فيها، لقد وضعنا لأنفسنا هذا المعيار".

وأضاف "لا نكون سعداء بأنفسنا عندما لا يحدث ذلك، ولكن من الآن فصاعدا علينا التركيز على كل مباراة".

قبل 11 جولة على نهاية الموسم، يتقدم سيتي الآن بفارق ست نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني، الذي لديه مباراة مؤجلة بسبب مشاركته في نهائي كأس رابطة المحترفين.

وتابع "لقد كانت مباراة حماسية وظلت على صفيح ساخن، وسعدت حقا للفوز بها".

"مثل هذه المباريات تلعب على تفاصيل صغيرة، ويجب أن أشيد بأداء لاعبي إيفرتون أيضا".

"لقد وضعونا تحت ضغط شديد، وتسببوا لنا في الكثير من المشاكل التي كان علينا التعامل معها".

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بفارق 6 نقاط عن ليفربول الذي يملك مباراة مؤجلة.