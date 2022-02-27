برونو: لم نكن لنهز شباك واتفورد حتى لو امتدت المباراة لساعة أخرى

يؤمن برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد بأن الحظ لم يقف بجانب فريقه خلال مباراته مع واتفورد التي انتهت بدون أهداف في الدوري الإنجليزي.

وقال برونو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "خلقنا عدة فرص جيدة للتهديف، كنت قريبا من التسجيل في فرصتين، ولكن في النهاية بدا الأمر وكأننا لن نتمكن من التسجيل حتى لو امتدت المباراة لساعة أخرى".

وأضاف "يمكنك القول إننا قدمنا أداء جيدا، ولكنه لم يكن جيدا بما يكفي لأننا لم نزر الشباك".

وواصل البرتغالي "نشعر بإحباط كبير من النتيجة. لقد قدمنا أداءً كان يجب أن يكون كافيًا لنخرج بنتيجة أفضل".

وأكمل "حاولنا أن نندفع إلى الأمام وأن نجرب أكثر من طريقة لاختراق الدفاع وإيصال الكرة إلى المهاجمين داخل منطقة الجزاء".

وأردف "كان لدينا أكثر من لاعب داخل منطقة الجزاء في ربع الساعة الأخير، ولذلك حاولنا أن نلعب الكرة لهم".

وشدد برونو "في النهاية لم يكن ما فعلناه كافيا، ويجب أن نشيد بدفاع واتفورد أيضا".

وترك التعادل مانشستر يونايتد في المركز الرابع بـ47 نقطة ولكن في مهب الريح حيث يليه أرسنال الذي لعب 3 مباريات أقل.

وأتم "علينا النظر إلى الأمام الآن، ومباراتنا القادمة ستكون مهمة للغاية بالنسبة لنا وللجماهير وستكون فارقة في مشوارنا في الدوري".

مباراة يونايتد القادمة ستكون دربي مانشستر أمام جاره سيتي يوم 6 مارس المقبل.

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