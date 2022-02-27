أحمد ريان يعود للملاعب بعد غياب لأكثر من شهر

الأحد، 27 فبراير 2022 - 14:51

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - ألتاي

عاد أحمد ياسر ريان للمشاركة مع ناديه ألتاي بعد غياب أكثر من شهر بسبب الإصابة، شارك بديلا في الدقيقة 87 أمام غازي عنتاب في لقاء حسمه الأول بنتيجة 3-2 في الدوري التركي اليوم الأحد.

وحصل ريان، المعار من الأهلي لألتاي، على بطاقة صفراء في الدقيقة 91.

وغاب ريان عن آخر 3 مباريات لناديه بسبب الإصابة، آخر ظهور كان في 23 يناير الماضي ضد قونيا سبور.

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وشارك ريان في 21 مباراة مع ألتاي وسجل 8 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

فهو هداف ناديه في الموسم الجاري.

ويحتل ألتاي المركز 18 في ترتيب الدوري ورصيده 25 نقطة.

ألتاي أحمد ياسر ريان
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