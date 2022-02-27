أحمد ريان يعود للملاعب بعد غياب لأكثر من شهر

عاد أحمد ياسر ريان للمشاركة مع ناديه ألتاي بعد غياب أكثر من شهر بسبب الإصابة، شارك بديلا في الدقيقة 87 أمام غازي عنتاب في لقاء حسمه الأول بنتيجة 3-2 في الدوري التركي اليوم الأحد.

وحصل ريان، المعار من الأهلي لألتاي، على بطاقة صفراء في الدقيقة 91.

وغاب ريان عن آخر 3 مباريات لناديه بسبب الإصابة، آخر ظهور كان في 23 يناير الماضي ضد قونيا سبور.

وشارك ريان في 21 مباراة مع ألتاي وسجل 8 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

فهو هداف ناديه في الموسم الجاري.

ويحتل ألتاي المركز 18 في ترتيب الدوري ورصيده 25 نقطة.