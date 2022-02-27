انتهت مجموعة المصري في الكونفدرالية - مازيمبي (1)(0) القطن

الأحد، 27 فبراير 2022 - 14:50

كتب : FilGoal

جريندو - المصري - القطن الكاميروني - الكونفدرالية

يستضيف مازيمبي فريق القطن الكاميروني ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل مازيمبي المركز الثاني برصيد 3 نقاط بينما القطن ثالثا بنقطتين، والمصري البورسعيدي في الصدارة بـ 4 نقاط.

==========

نهاية المباراة

ق85: الهدف الأول لمازيمبي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

بداية المباراة

الكونفدرالية مازيمبي القطن
نرشح لكم
تشكيل بيراميدز - رمضان وفاجري يقودان الهجوم لمواجهة الصفاقسي الكونفدرالية - مازيمبي يُسقط القطن بصعوبة ويتصدر مجموعة المصري تشكيل المصري - الجزار ومرعي وعنتر وحمودي يواجهون أوتوهو مواعيد مباريات اليوم 27 فبراير 2022.. المصري وبيراميدز وبرشلونة ونهائي ليفربول ضد تشيلسي مؤتمر لاعب الصفاقسي: بيراميدز مثل أي مباراة.. والفرق المصرية تسير بنفس المستوى مؤتمر مدرب الصفاقسي: بيراميدز يزخر بالنجوم الدوليين.. ويجب علينا الفوز في القاهرة مؤتمر إيهاب جلال: مواجهة الصفاقسي لن تكون سهلة.. نريد الفوز من أجل الفترة المقبلة مؤتمر السعيد: نسعى للفوز بلقب الموسم الحالي مع بيراميدز.. وأنقل خبراتي للشباب
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(0) غزل المحلة.. انطلاق المباراة 6 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل نهائي الكأس - صلاح يقود ليفربول.. وثلاثي هجومي معتاد لـ تشيلسي 10 دقيقة | أوروبا
تشكيل بيراميدز - رمضان وفاجري يقودان الهجوم لمواجهة الصفاقسي 24 دقيقة | الكونفدرالية
تشكيل الدوري - مروان حمدي يقود هجوم سموحة.. وتغيير وحيد في صفوف المحلة 38 دقيقة | الدوري المصري
رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة رحيل خالد جلال وتوقيع عقوبات على اللاعبين 39 دقيقة | الدوري المصري
بلماضي: لقاء كوت ديفوار الأسوأ في تاريخي.. ولا نخشى مواجهة الكاميرون بملعب جابوما 40 دقيقة | تصفيات كأس العالم
الكونفدرالية - مازيمبي يُسقط القطن بصعوبة ويتصدر مجموعة المصري 49 دقيقة | الكونفدرالية
خبر في الجول - أسامة نبيه يدخل دائرة المرشحين للانضمام إلى الجهاز الفني لـ الزمالك 57 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 3 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تصعب موقف الأحمر