انتهت مجموعة المصري في الكونفدرالية - مازيمبي (1)(0) القطن
الأحد، 27 فبراير 2022 - 14:50
كتب : FilGoal
يستضيف مازيمبي فريق القطن الكاميروني ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ويحتل مازيمبي المركز الثاني برصيد 3 نقاط بينما القطن ثالثا بنقطتين، والمصري البورسعيدي في الصدارة بـ 4 نقاط.
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نهاية المباراة
ق85: الهدف الأول لمازيمبي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
بداية المباراة
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