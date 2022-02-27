مران الأهلي - موسيماني يجتمع باللاعبين.. وأيمن أشرف يبدأ الركض

الأحد، 27 فبراير 2022 - 14:26

كتب : حسام نور الدين

الأهلي صنداونز

أدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة ماميلودي صنداونز يوم السبت في دوري أبطال إفريقيا تدريبات استشفائية خلال مران الفريق اليوم الأحد.

وأدى بقية اللاعبين تدريبات بدنية مكثفة تحت قيادة كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال.

بينما أيمن أشرف بدأ الركض حول الملعب في إطار عملية تأهيله بعد شعوره بآلام في الركبة.

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واجتمع المدرب بيتسو موسيماني بلاعبيه وطالبهم بالتركيز في المباريات المقبلة وغلق صفحة لقاء صنداونز.

ويلعب الفريق ضد فاركو مساء الثلاثاء في الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في البطولة المحلية بعدما هزم مصر للمقاصة برباعية دون رد.

وبعد لقاء فاركو يستضيف الأهلي فريق المريخ السوداني في لقاء مؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري الأبطال.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة.

بينما في الدوري يحتل وصافة الترتيب بفارق نقطة عن المتصدر بيراميدز وللأهلي لقاء مؤجل في البطولة.

الأهلي موسيماني
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