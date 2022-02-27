بلماضي: إصابة 23 لاعبا بفيروس كورونا أثرت على مستوانا في أمم إفريقيا

الأحد، 27 فبراير 2022 - 14:19

كتب : FilGoal

جمال بلماضي الجزائر أمم إفريقيا

أوضح جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أن إصابة 23 لاعبا بفيروس كورونا خلال التحضير لكأس الأمم الإفريقية الأخيرة كانت أبرز أسباب فشل رحلة الدفاع عن اللقب القاري.

حامل اللقب ودع المسابقة من الدور الأول بعد التعادل مع سيراليون والخسارة من غينيا الاستوائية وكوت ديفوار.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي: "العديد من العوامل تسببت في ظهورنا بوجه شاحب خلال بطولة أمم إفريقيا، والظروف لم تكن مواتية للحديث عنها".

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وأضاف "مع انطلاق معسكرنا التحضيري للبطولة، كان لدينا خمسة لاعبين فقط بصحة جيدة، و23 لاعبا مصابا بفيروس كورونا".

وأكمل في تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية "أنا أيضا تعرضت للاصابة بالفيروس، بالاضافة لنصف عدد الجهاز الفني".

وواصل "طيلة فترة المعسكر لم نخض أي حصة تدر يبية بكل اللاعبين، حتى أنا لم أحضر كل التدريبات، بسبب الإصابة بالفيروس".

وتابع بلماضي "لعب المباريات في الثانية ظهرا أمر غير عادي".

وأردف "أرضيات الملاعب التي لعبنا عليها تسببت في ظهورنا بشكل سيء، لم نكن نستطيع تنفيذ الركلات الركنية بشكل جيد لهذا السبب".

وأتم "جربنا كل الخطط والحلول لكن الأمور لم تسر لصالحنا وخاصة في مباراة سيراليون".

الجزائر جمال بلماضي كأس الأمم الإفريقية
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