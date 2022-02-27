لقب منسي؟ حين توج محمد صلاح بكأس رابطة المحترفين لأول مرة

الأحد، 27 فبراير 2022 - 13:35

كتب : FilGoal

كأس الرابطة الإنجليزية

قد لا يتذكر الكثيرون أن محمد صلاح قائد منتخب مصر حقق بطولة كأس رابطة المحترفين من قبل.

يسعى صلاح لتحقيق لقبه الخامس مع ليفربول حين يواجه فريقه القديم تشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين يوم الأحد.

ما حدث يعود لموسم 2014-2015، حين كان صلاح لاعبا في صفوف تشيلسي.

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لم يكن صلاح يشارك كثيرا في مباريات تشيلسي بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا فكان ينال فرصته في مباريات الكؤوس.

بدأ تشيلسي البطولة بمواجهة بولتون في دور الـ32، وهي المباراة التي شارك فيها صلاح لمدة 80 دقيقة، وانتهت بفوز الزرق 2-1.

تأهل تشيلسي لملاقاة شورسبري تاون في دور الـ16 وفاز بالنتيجة نفسها، وقتها صنع صلاح الهدف الأول في المباراة لزميله ديديه دروجبا، قبل أن يستبدل في الدقيقة 80.

شاهد الشاب المصري عبور فريقه لعقبة دربي كاونتي في ربع النهائي من على مقاعد البدلاء.

وحين لعب تشيلسي ضد ليفربول في نصف النهائي خلال شهر يناير 2015 خرج صلاح من قائمة مباراتي الذهاب والإياب.

أدرك الدولي المصري أن مسيرته مع تشيلسي انتهت، ولذلك انتقل بعدها بأيام إلى فريق فيورنتينا.

وفي المباراة النهائية التي لعبها تشيلسي بدون صلاح، انتصر الزرق على توتنام بهدفين دون مقابل وحصدوا اللقب.

وينطلق نهائي كأس رابطة المحترفين بين ليفربول وتشيلسي في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

محمد صلاح تشيلسي ليفربول كأس رابطة المحترفين كأس الرابطة
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