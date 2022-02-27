"المجنون" بييلسا يرحل عن ليدز بعد 4 هزائم ثقيلة متتالية

الأحد، 27 فبراير 2022 - 13:22

كتب : FilGoal

بييلسا - ليدز

أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي اليوم الأحد إقالة مدربه الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بييلسا ليسدل الستار على حقبة عمرها أكثر من 3 سنوات ونصف.

وعلق أندريا رادريزاني رئيس النادي عبر الموقع الرسمي:"هذا القرار هو الأصعب خلال فترتي مع ليدز".

وكشف النادي أنه بصدد عمل تكريم دائم لبييلسا (66 عاما) في ملعب إلاند رود وسيعلن في وقت قريب.

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وأوضح أنه سيعلن مدربه الجديد غدا الإثنين.

وبذلك انتهى مشوار المدرب الملقب بـ"المجنون" مع نادي ليدز يونايتد الذي عانى الأمرين في المباريات الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

استقبل 3 أهداف في تعادله مع أستون فيلا، ثم أمطر إيفرتون شباكه بثلاثية، ثم سقط على يد مانشستر يونايتد بنتيجة 4-2، قبل أن يسحقه ليفربول بسداسية، وكانت رباعية توتنام يوم السبت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

وكتبت صحيفة جارديان البريطانية أن النادي يميل إلى تعيين جيسي مارش، مدرب لايبزيج السابق، خلفا لبييلسا.

النتائج الكارثية لليدز جعلته على بعد نقطتين فقط من المراكز المؤهلة إلى دوري الدرجة الثانية.

يحتل النادي المركز 16 في ترتيب الدوري.

رغم أن بييلسا كان بطل مشوار عودة النادي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020، واحتل المركز التاسع في الموسم الماضي، إلا أن انهيار الفريق في المباريات الأخيرة عجل برحيله.

رحلة الأرجنتيني مع ليدز تنتهي قبل إتمام 4 مواسم، مشوار بدأ في يونيو 2018.

بييلسا درب نيولز أولد بويز وأتلاس ونادي أمريكا وفيليز سارسفيلد وإسبانيول وأتلتيك بلباو ومارسيليا ولاتسيو وليل.

وعلى الصعيد الدولي قاد منتخب بلده الأرجنتيني ودرب تشيلي.

وتوج بييلسا بذهبية دورة الألعاب الأولمبية 2004 مع الأرجنتين.

وفي 2020 جاء ثالثا في قائمة أفضل مدربي العالم في جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ليدز يونايتد بييلسا
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