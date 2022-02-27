مصدر بالزمالك يكشف لـ في الجول تطورات ملف بديل كارتيرون.. ومشكلة تواجه النادي

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إحالة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق للتحقيق بعد عودته إلى القاهرة.

وجاء ذلك بعد خسارة الزمالك أمام الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الزمالك بدأ في تجهيز المدرب البديل لخلافة كارتيرون خلال الفترة المقبلة.

ونفى مصدر بالزمالك لـ FilGoal.com قائلا: "النادي لم يبدأ التحرك في ملف اختيار بديل باتريس كارتيرون حتى الآن".

وأوضح "الأمور متوقفة على جلسة التحقيق مع رئيس النادي خلال الساعات المقبلة".

وعن تقارير تجهيز المدرب البديل أوضح "كافة الأنباء عن وجود بدلاء يفاوضهم الزمالك حاليا غير صحيحة".

واختتم المصدر تصريحاته "الزمالك يواجه مشكلة في ذلك الملف وهي ضيق الوقت قبل مباراة فيوتشر في الدوري".

وتم إيقاف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي بعد الخسارة من الوداد المغربي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات.

ويلعب الزمالك مع الوداد المغربي في القاهرة في الجولة الرابعة.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث للمجموعة برصيد نقطتين من تعادل مع بترو أتليتكو وساجرادا وهزيمة أمام الوداد.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي الوداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.