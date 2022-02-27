رئيس الوداد: علاقتنا مميزة مع الأندية العربية وخاصة المصرية.. والتعليق على لقطتي عبد الهادي وشيكابالا

شدد سعيد الناصيري رئيس الوداد المغربي على العلاقة المميزة بين ناديه والأندية العربية خاصة المصرية منها.

وتغلب الوداد على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال الناصيري عبر قناة الحياة: "علاقتنا بين الأندية العربية وخاصة المصرية مثل الزمالك والأهلي علاقة مميزة مبنية على الاحترام والتقدير".

وأضاف "هذه هي كرة القدم مرة نفوز نحن ومرة هم من يفوزا وهذا لا يؤثر على علاقاتنا المميزة مع الأندية".

وبالحديث عن موقف المجموعة بعد فوز الوداد أوضح "لا أتحدث عن الأمور الفنية لأنها ليست اختصاصي وأنا غير مؤهل للحديث عن ذلك".

ورفع الوداد رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني وبفارق نقطة عن بترو أتليتكو المتصدر، بينما الزمالك ثالثا برصيد نقطتين.

وتابع الناصيري "جماهير الوداد هي الداعم الأساسي للفريق وهذا هو الحال لكل الأندية يبقى الجمهور مؤثر لمساندة الفرق، وهذه كرة القدم تلعب بالجماهير".

وبالحديث عن قرار استبعاد مدحت عبد الهادي قال الناصيري: "هذا قرار رئيس نادي الزمالك ولا يمكنني التعليق عليه، مرتضى منصور صديق وأتمنى لفريقه التوفيق في المباريات المقبلة".

وكانت مشادة قد حدثت بين مدحت عبد الهادي وجامع الكرات في المباراة قبل أن يحتوي محمود شيكابالا الموقف بالاعتذار للشاب الصغير.

وتعليقا على موقف شيكابالا أوضح الناصيري "هذه هي كرة القدم كلها أخلاق، وهو استدرك الخطأ الذي حدث خلال نرفزة ونتمنى ألا نشاهد مثل تلك الحالات لأنها تسئ للكرة العربية والحمد لله شيكابالا كان رائعا في هذه اللقطة".

وواصل "من الصعب التكهن بالمباراة المقبلة أمام الزمالك في القاهرة وستكون صعبة بالتأكيد".

وبالحديث عن حظوظ فريقه قال: "الوداد فريق خلق لينافس على الألقاب، فبالتأكيد هدفنا تحقيق اللقب هذا الموسم وإن لم نحققه فهو مشيئة الله".

واختتم الناصيري تصريحاته بالرد على إمكانية استعادة محمد أوناجم "اللاعب مرتبط بعقد احترافي مع الزمالك، ودائما ما يكون مرحب به ولكن يعود ذلك إلى اختياراته وقراره".