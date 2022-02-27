مدحت عبد الهادي لـ في الجول: ما حدث للشاب الصغير دون تعمد.. أعتذر له وأحترم المغرب

كشف مدحت عبد الهادي المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الزمالك أن ما حدث بينه وبين الشاب الصغير حامل الكرات في مباراة الوداد كان دون تعمد.

وكانت مشادة قد حدثت بين عبد الهادي وجامع الكرات في مواجهة الزمالك أمام الوداد مما تسبب في سقوط الشاب جامع الكرات وتوقف المباراة قبل أن يذهب محمود شيكابالا قائد الفريق للاعتذار للاعب.

وخسر الزمالك أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدحت عبد الهادي لـ FilGoal.com: "لم أقصد بشكل أو آخر إسقاط الشاب الصغير الذي يحمل الكرات على الأرض".

وكشف "كل ما في الأمر أنني توجهت إليه من أجل أن استعجله في إحضار الكرة، وأثناء إسناد يدي على جسمه سقط أرضا".

وشدد عبد الهادي "أكن لكل الجماهير والشعب المغربي الاحترام والتقدير".

واختتم تصريحاته "اعتذر أيضا لذلك الشاب الصغير عن الأمر الذي حدث دون قصد أو تعمد مني".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من ثلاث مباريات، بينما الوداد يحل ثانيا بست نقاط.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة برصيد 7 نقاط في الصدارة من فوزين وتعادل وحيد كان أمام الزمالك على استاد القاهرة.

ويستضيف الزمالك فريق الوداد يوم 11 من مارس المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة.