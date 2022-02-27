مواعيد مباريات اليوم 27 فبراير 2022.. المصري وبيراميدز وبرشلونة ونهائي ليفربول ضد تشيلسي

يحل المصري ضيفا اليوم الأحد على أوتوهو الكونغولي في الكونفدرالية (6 مساء - beIN 4).

بينما يستضيف بيراميدز فريق الصفاقسي في البطولة ذاتها (6 مساء - beIN 3).

وفي الدوري الإسباني يلعب برشلونة ضد ضيفه أتلتيك بلباو (10 مساء - beIN Premium 1).

وفي إنجلترا يلعب تشيلسي ضد ليفربول في نهائي مرتقب لكأس الرابطة (6:30 مساء - beIN Premium 1).

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