مدرب الوداد: لم أكن لأفوز على الزمالك دون الجماهير حتى لو كنت مورينيو

الأحد، 27 فبراير 2022 - 00:33

كتب : FilGoal

وليد الركراكي الوداد

شدد وليد الركراكي المدير الفني للوداد المغربي على أهمية دعم الجماهير للفريق في الأوقات الصعبة.

وفاز الوداد على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وقال وليد الركراكي مدرب الوداد في المؤتمر الصحفي: كان من المستحيل أن نفوز اليوم إذا لم يتواجد الجمهور في المدرجات، شاهدتم الفريق يوم الأربعاء الماضي واليوم، وكيف تغير جميع اللاعبين".

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وأضاف "أقول دائما أن كرة القدم هي الجماهير ودائما ما نحتاجهم".

وتابع "أطلب من البعض أن يكفوا عن الانتقاد وراء الميكروفونات لأنهم يتحدثون كثيرا دون معرفة كبيرة في الكرة".

وأتم "حتى لو كنت مورينيو، لم أكن لأفوز على الزمالك في غياب الجماهير".

ويتواجد الوداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف بترو أتليتكو المتصدر بـ 7 نقاط.

ويلعب الوداد مع الزمالك في الجولة الرابعة من دور المجموعات في مصر 11 مارس المقبل.

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