يحيى جبران: الفوز على الزمالك هو الانطلاقة الحقيقية للوداد
الأحد، 27 فبراير 2022 - 00:21
كتب : FilGoal
شدد يحيى جبران لاعب الوداد البيضاوي على دور الجماهير الكبير في الفوز على الزمالك اليوم.
وفاز الوداد على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.
وسجل يحيى جبران هدف الوداد الثالث في المباراة.
يحيى جبران في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "كنا في حاجة ماسة للانتصار، عودة الجماهير منحتنا دعما قوية وطاقة جديد".
وتابع :كنا ننتظر هذا الفوز ليكون الانطلاقة الحقيقية للوداد، الفوز كان صعبا بعد أن تلقينا هدفا في بداية المباراة".
وأضاف "لم نستسلم بعدها وحاولنا حتى سجلنا التعادل ثم تقدمنا".
وأتم "هذه هي الروح التي كنا نحتاجها وأتمنى أن نكمل في نفس المسار".
ويلعب الوداد مع الزمالك في الجولة الرابعة من دور المجموعات في مصر 11 مارس المقبل.
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