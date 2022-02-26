أحمد مرتضى: نحترم الشعب المغربي وعاقبنا المتسبب في أحداث مباراة الوداد

أبدى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، كامل احترامه لجماهير الوداد، ولشعب المغرب.

الزمالك خسر أمام الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب محمد الخامس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات عبر موقع الزمالك الرسمي: "نكن كل احترام وتقدير للشعب المغربي وجماهير الوداد".

رئيس بعثة الزمالك في المغرب أتم "تم توقيع عقوبة على المتسبب في الأحداث التي شهدتها المباراة، والروح الرياضية بين الزمالك والأندية المغربية لن يعكر صفوها أي خطأ".

مباراة الزمالك مع الوداد شهدت شجارا بين اللاعبين في الدقائق الأخيرة بعد دفعة من مدحت عبد الهادي المدرب المساعد للزمالك في صدر جامع الكرات، قبل أن يتدخل محمود عبد الرازق "شيكابالا" ويصالح الطفل، ويقرر الحكم طرد عبد الهادي.

مرتضى منصور رئيس الزمالك أصدر بيانا بعد المباراة، أعلن فيه إحالة باتريس كارتيرون المدير الفني للتحقيق واستبعاد الثنائي مدحت عبد الهادي المدرب العام، وأمير عزمي المدرب المساعد.

كما قرر رئيس نادي الزمالك إيقاف مستحقات جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري والطبي.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، خلف الوداد الثاني برصيد 6 نقاط، وبترو أتليتكو المتصدر بـ 7 نقاط.