حارس صنداونز: الأهلي يملك جودة كبيرة وكان يجب منعه من اللعب بمستواه

السبت، 26 فبراير 2022 - 23:46

كتب : FilGoal

دينيس أونيانجو - صن داونز - الأهلي

أبدى دينيس أونيانجو حارس مرمى ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي سعادته بفوز فريقه على مضيفه الأهلي بهدف نظيف.

جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما في القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أونيانجو في تصريحاته لقنوات "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "كنا نهدف لمنعهم من الوصول إلى مرمانا".

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وأضاف "الأهلي فريق يتمتع بجودة كبيرة ولذلك كان يجب ألا نسمح لهم باللعب بمستواهم المعتاد".

وتابع "حصلنا على الفرص ولكن في النهاية سجلنا فرصة واحدة وتمكننا من تحقيق الفوز".

ورفع صنداونز رصيده إلى 7 نقاط من 3 مباريات في صدارة المجموعة الأولى، يليه المريخ السوداني بـ4 نقاط من مباراتين، فيما يحل الأهلي ثالثا بنقطة من مباراتين، ويتذيل الهلال السوداني المجموعة بنقطة واحدة من 3 مباريات.

وتعادل الأهلي مع الهلال في ضيافة الأخير بدون أهداف في الجولة الثانية.

ويملك الأهلي مباراة مؤجلة مع المريخ، الذي يلعب مبارياته في القاهرة، ما يعني أنه سيواجه المريخ مرتين والهلال مرة في القاهرة، بينما يلعب مباراة وحيدة خارج مصر، ضد صنداونز في جنوب إفريقيا.

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