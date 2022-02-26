مؤتمر مدرب صنداونز: معلول هو أخطر لاعبي الأهلي.. ولم نتعمد إضاعة الوقت

السبت، 26 فبراير 2022 - 23:44

كتب : FilGoal

مانكوبا منجكيثى مدرب صنداونز

أبدى مانكوبا منجكيثى مدرب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي سعادته بفوز فريقه على مضيفه الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال منجكيثي في المؤتمر الصحفي: "احترمنا فريق الأهلي فهو ناد كبير ونجحنا في تحقيق هدفنا أمامه".

وأضاف "طريقتنا كانت تعتمد على الدفاع من وسط الملعب وغلق المساحات أمام مفاتيح لعب الأهلي، والأمور سارت كما نريد".

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وأوضح "الأهلي مميز في الكرات الثابتة وأيضا في اللعب خلف الدفاع لوجود محمد شريف الذي يمتاز بالسرعة".

وتابع المدرب "علي معلول أخطر لاعب في الأهلي وحاولنا إغلاق اللعب أمامه ونعرف خطورته جيدا إذا وجد المساحات ليرسل العرضيات".

وواصل "نأتي إلى القاهرة من أجل تحقيق الفوز عندما نلعب ضد الأهلي، وفي مباراة العام الماضي كنا نلعب بشكل جيد حتى سجل الفريق الأحمر هدف التقدم عن طريق طاهر محمد طاهر، وفي العودة موسيماني لعب بذكاء واعتمد على اللاعبين طوال القامة مستغلا قصر قامة لاعبينا وسجل هدفا أمامنا".

وعن اتهام فريقه بإضاعة الوقت عن طريق سقوط الحارس قال منجكيثي: "لا نتعمد إضاعة الوقت وكنا نتحدث مع الحكم لأن الحارس سقط على الأرض للإصابة".

واختتم "نمر بفترة صعبة وفريقنا يعاني من غيابات مهمة كثيرة ولكننا نجحنا في تحقيق الهدف المطلوب أمام الأهلي".

ورفع صنداونز رصيده إلى 7 نقاط من 3 مباريات في صدارة المجموعة الأولى، يليه المريخ السوداني بـ4 نقاط من مباراتين، فيما يحل الأهلي ثالثا بنقطة من مباراتين، ويتذيل الهلال السوداني المجموعة بنقطة واحدة من 3 مباريات.

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