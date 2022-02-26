عبد الحفيظ: هذه كرة القدم وبمقدورنا إنقاذ أنفسنا.. القادم صعب لكننا أبطال القارة

السبت، 26 فبراير 2022 - 23:40

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بأن فريقه مازال قادرا على إنقاذ نفسه في دور المجموعات.

الأهلي خسر أمام ماميلودي صنداونز بهدف مقابل لا شيء على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لقناة بي إن سبورتس بعد اللقاء: "دور المجموعات عبارة عن تجميع للنقاط من أجل تحقيق التأهل. الكرة كانت لا تريد الدخول اليوم، لكن في المجمل لدينا 4 مباريات وبمقدورنا إنقاذ أنفسنا".

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وأضاف "القادم ليس سهلا. لدينا مباريات صعبة ونحتاج الفوز بها".

عبد الحفيظ أكمل "في إفريقيا من الممكن أن تمر بتلك الظروف. لو أعيدت المباراة سنسجل مع كم هذه الفرص التي أتيحت لنا. العام الماضي على نفس الملعب تعادلنا مع فيتا كلوب أيضا بنفس السيناريو".

الأهلي تعادل مع فيتا كلوب بهدفين لكل فريق بالموسم الماضي على استاد القاهرة، قبل أن يتأهل الأهلي كثاني المجموعة.

مدير الكرة واصل "القادم صعب لكننا أبطال القارة، نحتاج الإغلاق على أنفسنا وتقديم الأفضل لتحقيق التأهل. لدينا مباريات أمام فاركو في الدوري، ومباراة أمام المريخ، ثم السفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز".

واستمر "هذه هي كرة القدم. لا نلوم أحد ولكن نلوم أنفسنا، وبعد أن نلوم أنفسنا، سنركز لتصحيح الموقف وتحقيق المطلوب من دور المجموعات وهو التأهل".

عبد الحفيظ أتم "المطلوب في المجموعات دائما هو التأهل، إذا تأهلت كأول هو أمر جيد، وإذا تأهلت كثاني فلا بأس، في كل الأحوال سنواجه فريقا قويا".

الأهلي حاليا يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة من مباراتين فقط، ويملك مباراة مؤجلة من الجولة الأولى أمام المريخ.

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