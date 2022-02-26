الموقف الأبيض يزداد تأزما.. الزمالك يخسر أمام الوداد بثلاثية

ازداد موقف الزمالك تأزما في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام الوداد.

وخسر الزمالك أمام الوداد الرياضي البيضاوي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب محمد الخامس، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

سجل أحمد سيد "زيزو" هدف الزمالك، فيما سجل زهير المترجي، وأمين فرحان، ويحيى جبران أهداف الوداد.

الفوز رفع رصيد الوداد إلى ست نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث.

ويتصدر بترو أتليتكو الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما يحل ساجرادا إسبرانسا رابعا بنقطة واحدة.

بترو أتليتكو في الصدارة والوداد ثانيا والزمالك في المركز الثالث ⚽️ pic.twitter.com/zb1q8PSp3H — FilGoal (@FilGoal) February 26, 2022

التشكيل

بدأ باتريس كارتيرون اللقاء بـ سيف الدين الجزيري في الهجوم، فيما تواجد أشرف بنشرقي بجانب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وأحمد سيد "زيزو" من خلفه.

وتواجد يوسف إبراهيم "أبوما" بجانب إمام عاشور في وسط الملعب.

في الجهة الأخرى، قاد زهير المترجي وجاي مبينزا هجوم الوداد الرياضي.

تشكيل الزمالك - أحمد سيد زيزو أساسي وسيف الجزيري يقود الهجوم#في_إفريقيا pic.twitter.com/wTwnG27NF2 — FilGoal (@FilGoal) February 26, 2022

وصف المباراة

الزمالك كان المبادر بالهجوم مع بداية اللقاء. شيكابالا أرسل بينية في الدقيقة الثانية إلى الجزيري، والذي راوغ وسدد في الدفاع للتحول إلى ركنية.

وجاء الهدف سريعا لـ الزمالك. زيزو استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء ثم أطلق صاروخ رائع في مرمى الوداد مسجلا الأول للزمالك.

هدف هو الأول لـ أحمد سيد "زيزو" بقميص الزمالك قاريا منذ انضمامه.

الوداد هنا بدأ الضغط لتسجيل التعادل. وكانت البداية في الدقيقة الخامسة بعرضية من الجهة اليسرى، قابلها مبينزا برأسية فوق المرمى.

أوباما تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة العاشرة بعد لمسة على حدود منطقة الجزاء.

وسدد يحيى عطا الله كرة ثابتة في الدقيقة الـ11 فوق المرمى.

واستمر الضغط في الدقيقة الـ18. عرضية أبعدها الونش ووصلت إلى زهير المترجي الذي سدد وتصدى لها أبو جبل بثبات.

عودة الوداد

وبسبب الضغط جاء التعادل في الدقيقة الـ26. مرتدة مغربية وتصويبة ارتطمت بـ محمود علاء ومرت أمام المثلوثي، وتابعها زهير المترجي في المرمى مسجلا التعادل.

مبينزا سدد مجددا في الدقيقة الـ35، لكن أبو جبل حولها إلى ركنية.

ركنية جاء منها الهدف الثاني لـ الوداد. أبو جبل أخطأ في إخراج الركنية، ليتابعها أمين فرحان بخلفية مزدوجة في المرمى.

الزمالك حاول العودة، وأرسل أحمد فتوح عرضية في الدقيقة الـ41، وصلت إلى زيزو الذي سدد وتصدى لها التنكاوتي بثبات.

وكاد الوداد يسجل الثالث في الدقيقة الـ45 بعد تصويبة رائعة من رضا الجعدي، لكن أبو جبل تألق وحولها إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم الوداد بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني

الوداد بدأ الشوط الثاني بقوة أيضا. زهير المترجي سدد في الدقيقة الـ47 بجانب المرمى.

شيكابالا نفذ كرة ثابتة خطيرة في الدقيقة الـ57، لكن تصدى لها الحارس.

تبديلات

كارتيرون تدخل في الدقيقة الـ61 بتبديلين. شارك عمر السعيد، ومحمد أوناجم بدلا من سيف الدين الجزيري، وشيكابالا.

وكان التبديل الثالث في الدقيقة الـ67. شارك حازم إمام بدلا من حمزة المثلوثي.

في المقابل دفع الوداد بـ مؤيد اللافي بدلا من زهير المترجي بنفس التوقيت.

حازم إمام صنع الخطورة فور مشاركته. أرسل بينية رائعة في الدقيقة الـ67 إلى محمد أوناجم، والذي أرسل عرضية أرضية إلى عمر السعيد، لكن الدفاع كان أسبق لها من على حدود الست ياردات.

هنا تدخل وليد الركراكي وأجرى أولى تبديلات الوداد بالدقيقة الـ73. شارك جوفيل تسومو بدلا من جاي مبينزا.

هدف قاتل

اللقاء توقف في الدقيقة الـ84 بعد دفع مدحت عبد الهادي مدرب الفريق لـ جامع الكرات، لينشأ شجار بين الفريقين، أشهر الحكم بطاقة حمراء لـ عبد الهادي على إثره.

بعدها مباشرة شارك رزاق سيسيه بدلا من أوباما في الدقيقة الـ86.

الوداد استغل الهدوء، وقتل المباراة بهدف ثالث في الدقيقة الـ87. عرضية أرضية من مؤيد اللافي، قابلها يحيى جبران بتصويبة في المرمى مسجلا الثالث.

حكم المباراة احتسب خمس دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع، لكنهم مروا هادئين، لينتهي اللقاء بفوز الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد الوداد إلى ست نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث.

ويتصدر بترو أتليتكو الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما يحل ساجرادا إسبرانسا رابعا بنقطة واحدة.