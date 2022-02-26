كورتوا: يجب أن يكون العشب جيدا لنصدر صورة جميلة للدوري الإسباني.. ومواجهة فايكانو كانت معقدة

وفاز ريال مدريد على رايو فايكانو بهدف دون مقابل على ملعب الأخير في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

وقال كورتوا في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: "كانت مباراة معقدة والعشب لم يكن جيدا جدا، كنا جيدين في الشوط الأول لكن لم نتمكن من تسجيل أي هدف والحفاظ على نظافة الشباك كان هو مفتاح الفوز لاحقا".

وتابع "من الأفضل أن نعطي صورة جيدة للدوري ككل وهذا لم يحدث، إذا أردنا أن نصدر صورة جيدة عن الدوري الإسباني، يجب أن يكون العشب جيدا".

وأضاف "بنزيمة وفينيسيوس يلعبون معا منذ ما يقارب الأربع سنوات، إنهما لاعبان رائعان ويفهم كل منهما الآخر بشكل جيد".

بذلك الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 60 في المركز الأول بفارق 9 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني والذي سيلتقي مع ريال بيتيس.