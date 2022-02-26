بنزيمة يقتنص فوزا صعبا لـ ريال مدريد من رفاق "زيدان الابن"

السبت، 26 فبراير 2022 - 21:50

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي ريال مدريد بهدف بنزيمة في مرمى فايكانو

حقق ريال مدريد فوزا صعبا على رايو فايكانو بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

سجل كريم بنزيمة هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة.

بذلك الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 60 في المركز الأول بفارق 9 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني والذي سيلتقي مع ريال بيتيس.

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بينما توقف رصيد ريال بيتيس عند النقطة الـ 31 في المركز الـ 12.

التشكيل

بدأ كارلو أنشيلوتي المباراة بناتشو في مركز قلب الدفاع بديلا لدافيد ألابا الذي غاب عن المباراة بسبب الإصابة.

أحداث المباراة

كاد ماركو أسينسيو أن يتقدم لريال مدريد بعد دقيقة واحدة مستغلا تمريرة من كارفاخال ولكن تصدي لوكا زيدان حارس رايو فايكانو منعه من التسجيل.

وفي الدقيقة الثامنة هدد فينيسيوس جونيور المرمى مرة أخرى بتسديدة فوية جاءت بجانب المرمى.

ورد فايكانو بالهجوم برأسية من سيرجي جوارديولا ولكن تيبو كورتوا تألق في التصدي.

وسدد أسينسيو كرة جديدة في الدقيقة الـ 22 ولكن زيدان عاد مرة أخرى للتألق.

وفي الدقيقة الـ 38 سجل كاسيميرو الهدف الأول لريال مدريد مستغلا تمريرة من لوكا مودريتش ليستلم الكرة ويسجل في المرمى ولكن الحكم ألغى الهدف لوجوده في حالة تسلل.

وفي الشوط الثاني كان رايو فايكانو هو المبادر بالهجوم برأسية من ماريو سواريز ولكن كورتوا عاد للتألق هو الآخر بالتصدي.

وتألق كورتوا مرة جديدة في الدقيقة الـ 80 بتسديدتين لألفارو جارسيا.

وفي الدقيقة الـ 82 سجل ريال مدريد الهدف الأول عن طريق كريم بنزيمة بعد تبادل رائع للكرة مع فينيسيوس انتهى بتسجيله في المرمى الخالي من الحارس.

ولم يتمكن رايو فايكانو من صنع فرص لإحراز هدف التعادل في الوقت المتبقي لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بهدف دون مقابل.

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