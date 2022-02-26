بنزيمة يقتنص فوزا صعبا لـ ريال مدريد من رفاق "زيدان الابن"

حقق ريال مدريد فوزا صعبا على رايو فايكانو بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

سجل كريم بنزيمة هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة.

بذلك الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 60 في المركز الأول بفارق 9 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني والذي سيلتقي مع ريال بيتيس.

بينما توقف رصيد ريال بيتيس عند النقطة الـ 31 في المركز الـ 12.

التشكيل

بدأ كارلو أنشيلوتي المباراة بناتشو في مركز قلب الدفاع بديلا لدافيد ألابا الذي غاب عن المباراة بسبب الإصابة.

ناتشو أساسي.. وبنزيمة وأسينسيو وفينيسيوس يقودون هجوم ريال مدريد أمام رايو فايكانو📋#السبت_الكروي pic.twitter.com/uXzM8svofe — FilGoal (@FilGoal) February 26, 2022

أحداث المباراة

كاد ماركو أسينسيو أن يتقدم لريال مدريد بعد دقيقة واحدة مستغلا تمريرة من كارفاخال ولكن تصدي لوكا زيدان حارس رايو فايكانو منعه من التسجيل.

وفي الدقيقة الثامنة هدد فينيسيوس جونيور المرمى مرة أخرى بتسديدة فوية جاءت بجانب المرمى.

ورد فايكانو بالهجوم برأسية من سيرجي جوارديولا ولكن تيبو كورتوا تألق في التصدي.

وسدد أسينسيو كرة جديدة في الدقيقة الـ 22 ولكن زيدان عاد مرة أخرى للتألق.

وفي الدقيقة الـ 38 سجل كاسيميرو الهدف الأول لريال مدريد مستغلا تمريرة من لوكا مودريتش ليستلم الكرة ويسجل في المرمى ولكن الحكم ألغى الهدف لوجوده في حالة تسلل.

وفي الشوط الثاني كان رايو فايكانو هو المبادر بالهجوم برأسية من ماريو سواريز ولكن كورتوا عاد للتألق هو الآخر بالتصدي.

وتألق كورتوا مرة جديدة في الدقيقة الـ 80 بتسديدتين لألفارو جارسيا.

وفي الدقيقة الـ 82 سجل ريال مدريد الهدف الأول عن طريق كريم بنزيمة بعد تبادل رائع للكرة مع فينيسيوس انتهى بتسجيله في المرمى الخالي من الحارس.

ولم يتمكن رايو فايكانو من صنع فرص لإحراز هدف التعادل في الوقت المتبقي لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بهدف دون مقابل.