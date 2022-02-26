زيزو يفتتح السجلات ويسجل هدفه الأول في إفريقيا

سجل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الهدف الأول للفريق على أرض مضيفه الوداد المغربي، وذلك في الدقيقة الثالثة.

ويلعب الفريقان في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث جمع الزمالك نقطتين من تعادلين مع الثنائي الأنجولي بترو أتلتيكو وساجرادا.

ويعد هدف زيزو هو الأول له في مسابقات الأندية الإفريقية، حيث لعب 31 مباراة سابقة، بواقع 21 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، و9 مباريات في الكونفدرالية في موسم 2019-2019، والسوبر الإفريقي في فبراير 2020.

خلال هذه المشاركات صنع زيزو 5 أهداف، بواقع 4 في دوري أبطال إفريقيا و1 في الكونفدرالية.

وسجل زيزو ركلة ترجيح في نهائي الكونفدرالية التي توج بها الزمالك على حساب نهضة بركان المغربي.