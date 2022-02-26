أبراموفيتش يسلم إدارة تشيلسي لمؤسسة النادي

السبت، 26 فبراير 2022 - 21:01

كتب : FilGoal

رومان أبراموفيتش

أصدر الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي بيانا أعلن فيه تسليم إدارة النادي لـ المؤسسة الخيرية.

وتصاعدت ردود الأفعال بعد غزو أوكرانيا لروسيا مع مطالبات بإبعاده عن ملكية أي نادي في إنجلترا.

أبراموفيتش لم يغادر تشيلسي أو يتنحى عن ملكية النادي، وإنما وكل مهمة الإدارة إلى مؤسسة تشيلسي الخيرية "Chelsea’s charitable Foundation" دون أن يوضح أسباب ذلك بشكل علني في البيان.

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وجاء بيان أبراموفيتش كالتالي:

"خلال ملكية نادي تشيلسي لمدة 20 عاما تقريبا ، كنت دائما أنظر إلى دوري بصفتي حارسا للنادي الذي تتمثل مهمته في ضمان نجاحنا كما يمكن أن نكون اليوم بالإضافة إلى البناء للمستقبل بينما أيضا تلعب دورا إيجابيا في مجتمعاتنا".

"لطالما كنت أتخذ قرارات مع مراعاة مصلحة النادي. ما زلت ملتزما بهذه القيم. لهذا السبب أعطي اليوم لأمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية إشراف ورعاية نادي تشيلسي.

"أعتقد أنهم حاليا في أفضل وضع لرعاية مصالح النادي واللاعبين والجهاز والمشجعين".

وأوضحت نيويورك اتايمز في وقت سابق أن كريس براينت النائب عن حزب العمال المعارض في برطانيا قال للبرلمان يوم الخميس أن أبراموفيتش يجب ألا يكون قادرا على امتلاك ناد لكرة القدم في البلاد.

انتقد براينت الحكومة لسماحها لأبراموفيتش بمواصلة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة بعد أن قال إنه اطلع على وثائق حكومية رسمية من عام 2019 تصف الروسي بأنه له صلات بالدولة الروسية وارتباطه العلني بالنشاط والممارسات الفاسدة.

وفاز تشيلسي بكل البطولات الممكنة تحت ملكية رومان أبراموفيتش منذ عام 2005

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