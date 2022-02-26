انتهت أبطال إفريقيا - الوداد (3)-(1) الزمالك.. نهاية المباراة

مؤتمر مدرب صنداونز: معلول هو أخطر لاعبي الأهلي.. ولم نتعمد إضاعة الوقت

عبد الحفيظ: هذه كرة القدم وبمقدورنا إنقاذ أنفسنا.. القادم صعب لكننا أبطال القارة

صنداونز يفوز على الأهلي والأحمر يخسر لأول مرة في إفريقيا منذ 13 مباراة

استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد