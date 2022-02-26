رانجنيك: كان يجب أن نسجل.. هذا ليس سوء حظ بل افتقار للدقة

أبدى رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد إحباطه من تعادل فريقه السلبي مع واتفورد ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين للدوري الإنجليزي.

وقال رانجنيك في تصريحاته لـ "بي بي سي" بعد المباراة: "فعلنا كل شيء باستثناء التسجيل. من الصعب تقبل هذه النتيجة".

وأضاف "في النهاية إذا أهدرت هذا الكم من الفرص يصبح الفوز صعبا. كنا مسيطرين تماما طوال المباراة تقريبا، ولم نسمح لهم بأي مرتدات خطرة".

وأوضح "يجب أن نكون أكثر دقة أمام المرمى. لا يسهل خلق فرص أكثر مما خلقناه اليوم. إنه يوم محبط للغاية".

وتابع رانجنيك "إذا قال لي أحد اننا سنصنع هذا الكم من الفرص المحققة سأقول له هذا يكفي لتسجيل هدف أو اثنين على الأقل، ولكننا لم نسجل".

وعن فرصة كريستيانو رونالدو التي ارتطمت بالقائم قال المدرب الألماني: "هذه لم تكن الفرصة الوحيدة. في الشوط الأول أهدرنا 5 فرص كبيرة، وفي الشوط الثاني أهدرنا 3 أو 4. اليوم كان لدينا ما يكفي من الفرص للفوز".

واختتم "أحيانا لا يحالفنا الحظ وتصطدم الكرة بالقائم، ولكن أيضا كان لدينا بعض الانفرادات بحارس المرمى. هذا ليس حظا، بل مسألة تخص الدقة والفاعلية أمام المرمى".

وترك التعادل مانشستر يونايتد في المركز الرابع بـ47 نقطة ولكن في مهب الريح حيث يليه أرسنال الذي لعب 3 مباريات أقل.