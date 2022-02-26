إريكسن: إذا استبعدنا الخسارة.. أنا رجل سعيد للغاية الآن

أبدى الدنماركي كريستيان إريكسن سعادته بالعودة لممارسة كرة القدم مرة أخرى، وذلك رغم خسارة فريقه برينتفورد أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد.

وقال إريكسن في تصريحاته لـ "سكاي سبورتس": "إذا أبعدت النتيجة جانبا سأكون رجلا سعيدا. بعد المرور بما مررت به، العودة شعور رائع للغاية".

وأضاف "توماس فرانك (المدرب) لم يقل الكثير حين بدأت. كنت أتحدث معه كل يوم في الأسابيع القليلة الماضية. كل ما قاله لي كان حظا طيبا واستمتع بالمباراة".

وأوضح إريكسن "لا يمكنك توقع المباراة. لا أعتقد أن هناك من كان يتوقع أننا سنلعب بـ10 لاعبين مبكرا. اللاعبون قدموا ما يمكنهم، فقد كان قتالا جيدا حتى النهاية".

وتابع "برينتفورد اعتنى بي جيدا. الكل كان متعاونا للغاية. الجميع حولي، عائلتي وأطفالي ووالدي ووالدة زوجتي وبعض الأطباء أيضا. ما مروا به جميعا كان أصعب مما مررت به".

واختتم "أولا أهدف لاستعادة الشعور واللمسة، ثم أساعد برينتفورد على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتضرر برينتفورد من طرد جوش داسيلفا في الدقيقة 11، بينما أتى كريستيان إريكسن في الدقيقة 52 بدلا من ماتياس ينسن.

يذكر أن إريكسن لعب مباراته الأولى منذ سقوطه الشهير في يورو 2020 مع منتخب بلاده أمام فنلندا، والتي أقيمت في الصيف الماضي.