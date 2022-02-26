انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(1) صنداونز.. هزيمة الأحمر
السبت، 26 فبراير 2022 - 20:12
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد صنداونز الجنوب إفريقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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نهاية المباراة بخسارة الأهلي بهدف دون رد
ق 85: هدف أول من مولينا
ق 82: أفشة يهدر والمرمى خالي
ق 77: نزول حسين الشحات بدلا من عبد القادر
ق 75: تسديدة قوية من أفشة تمر أعلى العارضة
ق 66: ضغط أحمر قوي وهدف غير محتسب لبيرسي تاو
ق 64: نزول أفشة بدلا من محمد شريف
ق 60: تسديدة قوية من علي معلول بعدما وصلت له الكرة من عرضية محمد هاني لكنها تمر أعلى العارضة
ق 56: لاكاي يسدد بقوة والشناوي يبعدها لركنية
ق 55: خروج جاليه ونزول دومينيكو
ق 51: لاكاي يرسل كرة عرضية وتصطدم في القائم
ق 47: ضغط قوي من الأحمر وفرصة خطيرة ضائعة من عبد القادر
نزول بيرسي تاو بدلا من طاهر محمد طاهر
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 46: معلول ينفذ الركلة الحرة والحارس يمسك بالكرة
ق 45: عبد القادر يرواغ دفاع صنداونز ويسدد لكن المدافع يبعدها
ق 41: ركلة حرة مباشرة يمسك بها الشناوي
ق 34: أخطر فرصة للأحمر بتسديدة قوية من ديانج أمام منطقة الجزاء
ق 31: طرد مدرب صنداونز للاعتراض على الحكم
ق 22: تسديدة قوية من ديانج بعد كرة مرتدة من الدفاع تمر أعلى العارضة
ق 19: رأسية خطيرة من حمدي فتحي بعد عرضية معلول تصطدم في الدفاع وتخرج ركنية
ق 8: هجمة صفراء خطيرة ودفاع الأهلي يبعدها
انطلاق المباراة