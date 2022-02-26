انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(1) صنداونز.. هزيمة الأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد صنداونز الجنوب إفريقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بخسارة الأهلي بهدف دون رد

ق 85: هدف أول من مولينا

ق 82: أفشة يهدر والمرمى خالي

ق 77: نزول حسين الشحات بدلا من عبد القادر

ق 75: تسديدة قوية من أفشة تمر أعلى العارضة

ق 66: ضغط أحمر قوي وهدف غير محتسب لبيرسي تاو

ق 64: نزول أفشة بدلا من محمد شريف

ق 60: تسديدة قوية من علي معلول بعدما وصلت له الكرة من عرضية محمد هاني لكنها تمر أعلى العارضة

ق 56: لاكاي يسدد بقوة والشناوي يبعدها لركنية

ق 55: خروج جاليه ونزول دومينيكو

ق 51: لاكاي يرسل كرة عرضية وتصطدم في القائم

ق 47: ضغط قوي من الأحمر وفرصة خطيرة ضائعة من عبد القادر

نزول بيرسي تاو بدلا من طاهر محمد طاهر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 46: معلول ينفذ الركلة الحرة والحارس يمسك بالكرة

ق 45: عبد القادر يرواغ دفاع صنداونز ويسدد لكن المدافع يبعدها

ق 41: ركلة حرة مباشرة يمسك بها الشناوي

ق 34: أخطر فرصة للأحمر بتسديدة قوية من ديانج أمام منطقة الجزاء

ق 31: طرد مدرب صنداونز للاعتراض على الحكم

ق 22: تسديدة قوية من ديانج بعد كرة مرتدة من الدفاع تمر أعلى العارضة

ق 19: رأسية خطيرة من حمدي فتحي بعد عرضية معلول تصطدم في الدفاع وتخرج ركنية

ق 8: هجمة صفراء خطيرة ودفاع الأهلي يبعدها

انطلاق المباراة