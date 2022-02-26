تشكيل صنداونز - زواني يقود الهجوم أمام الأهلي.. وغياب أونيانجو
السبت، 26 فبراير 2022 - 20:05
كتب : FilGoal
يغيب دينيس أوناينجو قائد وحارس مرمى صنداونز الجنوب إفريقي عن مباراة فريقه ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.
ويلعب الأهلي ضد صنداونز في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في المباراة المقامة في استاد القاهرة.
ويقود ثيمبا زواني نجم الفريق هجوم صنداونز أمام الأهلي.
وجاء تشكيل صنداونز كالآتي:
المرمى: كينيدي مواني
الدفاع: روشين دي ريك – ريفالدو كويتزي – بريان أونيانجو
الوسط: خوليسو مودو – برادلي رالاني – أنديلي جالي – ليل لاكاي – ثيبوهو موكونيا
الهجوم: بيتر شالوليلي – ثيمبا زواني
وتعادل الأهلي سلبيا مع الهلال السوداني، وتأجلت مباراته ضد المريخ السوداني بسبب مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية 2021.
بينما حقق صنداونز الفوز على الهلال بهدف وتعادل سلبيا مع المريخ.
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