تشكيل صنداونز - زواني يقود الهجوم أمام الأهلي.. وغياب أونيانجو

يغيب دينيس أوناينجو قائد وحارس مرمى صنداونز الجنوب إفريقي عن مباراة فريقه ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد صنداونز في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في المباراة المقامة في استاد القاهرة.

ويقود ثيمبا زواني نجم الفريق هجوم صنداونز أمام الأهلي.

وجاء تشكيل صنداونز كالآتي:

المرمى: كينيدي مواني

الدفاع: روشين دي ريك – ريفالدو كويتزي – بريان أونيانجو

الوسط: خوليسو مودو – برادلي رالاني – أنديلي جالي – ليل لاكاي – ثيبوهو موكونيا

الهجوم: بيتر شالوليلي – ثيمبا زواني

وتعادل الأهلي سلبيا مع الهلال السوداني، وتأجلت مباراته ضد المريخ السوداني بسبب مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية 2021.

بينما حقق صنداونز الفوز على الهلال بهدف وتعادل سلبيا مع المريخ.

تعرف على تشكيل الأهلي من هنا